Dabei werden verschiedene Wohnformen vermehrt gefragt sein. Zum einen zeichnet sich den Berechnungen zufolge bis 2040 schweizweit ein zusätzlicher Bedarf von 393’000 Wohnungen ab, die für Seniorinnen und Senioren geeignet sind. Es handelt sich teils um herkömmliche Wohnungen, die grundsätzlich allen offenstehen, doch auch von Seniorinnen und Senioren bezogen werden, die gesund und mobil sind und ihren Alltag selbst organisieren können. Es wird aber auch weitere Wohnungen geben, die den Bedürfnissen von nicht mehr ganz so rüstigen beziehungsweise gesundheitlich beeinträchtigten älteren Personen angepasst sind - Unterkünfte, die etwa stufenfrei sind, im Bad spezielle Haltegriffe oder breite Türen für Rollstühle haben.