Ein leitender Stratege bei Nomura Securities sagte, dass es gut möglich sei, dass Buffett Finanzaktien kaufen werde: "Die Fundamentaldaten des japanischen Finanzsektors sind stark, und das entspricht den Standards von Buffett." Ein Aktien-Screening von Nomura-Strategen ergab, dass Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Trust Group und Sompo Holdings zu den Finanzunternehmen gehören, die den Merkmalen von Berkshires Portfolio entsprechen. Die Verlagerung der Politik der Bank of Japan hin zu Zinserhöhungen wird die Gewinnspannen in diesem Sektor verbessern, so der Stratege bei Nomura.