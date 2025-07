An den Strand oder lieber in die Berge? Die Entscheidung, wohin es in den Sommerferien geht, ist keine leichte. Einige Reiseziele sind bei Herr und Frau Schweizer jedes Jahr besonders beliebt. Doch es gibt auch Überraschendes. Die Reiseveranstalter Tui Schweiz und Hotelplan Schweiz geben Einblicke in die diesjährigen Ferien-Hotspots.