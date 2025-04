Die neuen Zölle für China würden sonst am Mittwoch verhängt - an diesem Tag soll auch der zweite Teil des riesigen amerikanischen Zollpakets in Kraft treten. Geplant sind nach den schon geltenden 10 Prozent Grundzöllen nochmals deutlich höhere Zölle für Länder, mit denen die USA aus Sicht der Regierung ein besonders grosses Handelsdefizit aufweisen. Dazu gehört auch die EU.