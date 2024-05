Eine Botschaft von Wirtschaftsforschern klingt zunächst aber nicht so schlecht: «Ostdeutschland geht es im Moment etwas besser als Westdeutschland», meint Wirtschaftsforscher Gropp. Zwar gilt oft die Wirtschaft im Süden Deutschlands als Aushängeschild, doch scheint auch der Druck in den industriegeprägten Regionen dort besonders hoch zu sein. Autobauer, Zulieferer aber auch Chemie-Unternehmen im Westen haben massive Stellenstreichungen und teils milliardenschwere Sparprogramme angekündigt. «Dort, wo grosse Teile des Wohlstands erarbeitet werden - Bayern und Baden-Württemberg - bläst der Wind gerade heftig ins Gesicht», sagt Kempermann. «Der Osten Deutschlands ist davon in geringerem Masse betroffen, weil dort weniger Industrie ansässig ist und die Unternehmen nicht so stark in den Welthandel eingebunden sind.»