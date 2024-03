Leiden der Exportwirtschaft

Fast drei Viertel der in der Schweiz hergestellten Produkte werden ins Ausland verkauft. Unternehmen kämpfen derzeit darum, höhere Preise durchzusetzen. Denn die Nachfrage ist momentan mau. Aber wenn Preise in einem derartigen Umfeld konstant bleiben, leiden die Gewinne, was wiederum die Fähigkeit der Unternehmen zu investieren einschränkt. In einem Hochkostenland wie die Schweiz ist das ein entscheidender Punkt. Die verarbeitende Industrie ist eine Säule der exportorientierten Schweizer Wirtschaft. Sie trägt etwa 22 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei.