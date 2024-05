Die Umsatzentwicklung in den einzelnen Regionen zeigt sich entsprechend stark unterschiedlich. So zeigte die Geschäftsregion Europa, in der Hilti rund die Hälfte des Umsatzes erzielt - in Lokalwährungen nur ein knappes Wachstum um 0,5 Prozent, während in Amerika die Zunahme bei 2,6 Prozent lag. Dies sei insbesondere einem zweistelligen Wachstum in Lateinamerika zu verdanken.