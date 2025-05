Trump äusserte sich weniger konfrontativ als noch am Freitag. Er sagte Journalisten am Sonntagabend, er habe dem Wunsch nach mehr Zeit für Verhandlungen stattgegeben. Von der Leyen habe schnelle Gespräche zugesagt. Die Finanzmärkte hatten zuletzt sehr sensibel auf die vielen Wendungen in dem Konflikt reagiert. Am Montag eroberte der deutsche Aktienindex Dax die 24.000-Punkte-Marke zurück und lag damit in der Nähe seines Rekordhochs. Der Euro kletterte auf den höchsten Stand seit Ende April. «Wir sollten aufhören, über jedes Stöckchen zu springen», sagte Konjunkturexperte Stefan Kooths vom Kieler Wirtschaftsforschungsinstitut IfW der Nachrichtenagentur Reuters. «Das Vorgehen von Trump ist erkennbar Verhandlungstaktik. Was auch immer die USA machen werden, es fällt ihnen am stärksten auf die eigenen Füsse. Man sollte einen kühlen Kopf bewahren.»