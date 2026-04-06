Ausländische Medien erinnerten schadenfroh an jene finsteren Zeiten, als das Bankgeheimnis zum Schweizer Bankwesen gehörte wie die Nadelstreifen auf den Anzügen der Zürcher Gnomen. Die US-Wirtschaftsagentur Bloomberg kommentierte: «Das unrühmliche Ende untergräbt die jahrelangen Bemühungen der Schweiz, ihr Finanzsystem zu bereinigen und zu zeigen, dass Zürich und Genf keine sicheren Häfen mehr für kriminelle Gelder sind.» Nichts gelernt also, liebe Schweizer!

Weshalb die Finma MBaer aufs Schafott führte, weiss nur die Behörde selbst. Fest steht: Sie hätte das Problem auch anders lösen können – weniger laut, aber mit dem gleichen Effekt. Wie Recherchen ergeben, hat MBaer im Februar die freiwillige Liquidation eingeleitet. Die ausserordentliche Generalversammlung war vorbereitet, die Pressemitteilung zur Geschäftsaufgabe bereits geschrieben. MBaer-Vertreter haben diese «Voluntary Liquidation» mit der Finma diskutiert. «Man hörte interessiert zu, aber die Behörde ging offensichtlich nicht darauf ein, wie sich zeigte», so eine informierte Quelle.