Nachrichten-Timing: So gehts

Die neue Funktion versteckt sich hinter einem altbekannten Knopf im Messenger. Es ist der Papierflieger, mit dem du Nachrichten abschickst. Wenn du den Senden-Knopf gedrückt hältst, kannst du Datum und Uhrzeit einstellen. Beim Empfänger sieht die Nachricht aus wie jede andere. Die geplanten Nachrichten lassen sich in einer Übersicht anschauen und vor dem Versand auch wieder löschen. Ändern lassen sie sich hingegen nicht.

Whatsapp ist spät dran

Gewünscht haben sich die Funktion offenbar viele. Der Mutterkonzern Meta spricht von einer der am häufigsten nachgefragten Funktionen, Zahlen dazu nennt er nicht. Whatsapp zählt mittlerweile rund drei Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Eine Pionierleistung ist das Feature nicht: Messenger wie Telegram oder Signal können das schon länger. Auch Apples iMessage bietet zeitversetztes Senden.

Die neue Funktion wird in den nächsten Wochen weltweit freigeschaltet, für iPhones und Android-Handys. Ein kurzer Check auf der Redaktion zeigt: Hierzulande haben noch nicht alle die Funktion erhalten.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Blick.ch.