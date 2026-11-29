Es ist kurz vor Mitternacht. Plötzlich fällt dir ein, dass du jemandem für seine Prüfungen am nächsten Morgen gutes Gelingen wünschen willst. Schreibst du jetzt, weckst du die Person womöglich. Wartest du bis zum Morgen, geht es vergessen.
Mit diesem Beispiel bewirbt Whatsapp seine neuste Funktion: geplante Nachrichten. Du schreibst den Text, wenn er dir in den Sinn kommt, und legst fest, wann er ankommen soll. Frühestens in zehn Minuten, spätestens in 14 Tagen. Das klappt in einzelnen Chats, aber auch in Gruppen und sowohl mit Text als auch mit Fotos und Videos.