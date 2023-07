Richemont-Einbruch als Vorbote?

Die ABB-Aktien haben am Vortag vor der Zahlenpräsentation einen schweren Stand. "Einige Investoren streichen offensichtlich Gewinne ein", meinen Marktbeobachter. Dies sei angesichts der Performance von mehr als einem Fünftel seit Anfang Jahr auch keine Überraschung. "Auf einem solchen Kursniveau braucht es nur wenig, damit der Kurs einbricht", so ein Händler. Dies habe Richemont am Montag eindrücklich gezeigt. Und die Erwartungshaltung bei ABB sei ähnlich hoch. Von CEO Björn Rosengren werden markante Umsatz- und Margenverbesserungen erwartet. Und bei den Bestellungen sollte sich das eingetrübte Umfeld auch nicht allzu stark bemerkbar machen. "Kann Rosengren nicht 'liefern', geht es mit ABB am Donnerstag bergab", so ein Börsianer.