Das geht aus Daten hervor, die von chinesischen Wissenschaftlern in eine internationale Datenbank hochgeladen wurden, die jedoch wieder entfernt wurden. Westliche Wissenschaftler konnten allerdings auf die Daten zugreifen und haben sie ausgewertet. Demnach verhärtet sich der Verdacht, dass das Coronavirus, das weltweit erstmals im Dezember 2019 in Wuhan nachgewiesen wurde, seinen Ursprung im Tiermarkt der chinesischen Millionenstadt hat. An den Folgen einer Coronavirus-Infektion sind weltweit fast sieben Millionen Menschen gestorben.