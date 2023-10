Die libanesische Hisbollah-Miliz teilte am Sonntag mit, sie habe das von Israel besetzte Gebiet Sheeba Farms an der Grenze zum Libanon mit Raketen und Artillerie angegriffen und stehe in Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Am Samstag hatte die Hisbollah erklärt, in Kontakt mit den Anführern der Palästinenser zu sein.