Seit Freitag sind US-Aussenminister Antony Blinken und der EU-Aussenbeauftragte Jossep Borrell in der Region und bemühen sich um eine Deeskalation der Lage. Blinken wurde am Samstag zunächst in der Türkei und in Griechenland zu Gesprächen erwartet und sollte in den kommenden Tagen in arabische Staaten, nach Israel und ins von Israel besetzte Westjordanland reisen. Am Sonntag wollte zudem Bundesaussenministerin Annalena Baerbock nach Israel fliegen.