Erst in der vergangenen Woche war der stellvertretende Hamas-Chef Saleh al-Aruri bei einem Drohnen-Angriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet worden, was die Furcht vor einer Ausweitung des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe schürte. Hamas-Chef Ismail Hanijeh hatte erklärt, dies sei ein terroristischer Akt und eine Verletzung der Souveränität des Libanon. Das werde nicht ohne Folgen bleiben. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah warnte Israel in der vergangenen Woche vor einem Krieg gegen den Libanon. Libanons Ministerpräsident Nadschib Mikati sprach von einem israelischen Verbrechen und vom Versuch, den Libanon in den Krieg hineinzuziehen.