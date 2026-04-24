Trump hatte die Verlängerung der Feuerpause um drei Wochen am Donnerstag nach einem Treffen mit den ​Botschaftern Israels und des Libanon im Weissen ​Haus angekündigt. Das ursprüngliche Abkommen ​wäre am Sonntag ausgelaufen. Obwohl die am 16. April in Kraft ‌getretene Vereinbarung zu einem deutlichen Rückgang der Gewalt geführt hat, liefern sich Israel und die Hisbollah im Südlibanon ​weiterhin ​Gefechte.