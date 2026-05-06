Der Befund ist positiv für die Versicherten, da aufgrund der nach unten gefestigten Umwandlungssätze die Renten kaum mehr weiter sinken dürften. Er wirft jedoch die Frage auf, ob die Pensionskassen die demografische Entwicklung unterschätzen und deshalb höhere Umwandlungssätze voraussagen, als sie in den kommenden Jahren tatsächlich bieten können. Gmünder entwarnt: «In den für die Zukunft erwarteten Umwandlungssätzen ist die steigende Lebenserwartung schon berücksichtigt. Böse Überraschungen für die Versicherten sind deshalb wenig wahrscheinlich.»