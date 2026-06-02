Der Vorstoss in Finanzwerte stand in scharfem Kontrast zum anhaltenden Druck auf Industriewerte, die in sieben der vergangenen acht Wochen netto verkauft wurden. Die Short- Positionierung in dem Sektor hat auf Einjahressicht das 90. Perzentil erreicht, wobei der Grossteil der Verkäufe seit Februar laut Goldman-Desk eher auf Short-Verkäufe als auf den Abbau von Long-Positionen zurückging.