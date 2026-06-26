Das Einfrieren der Mieten war ein zentrales Wahlkampfversprechen des Demokraten, der seit Anfang des Jahres im Amt ist. Für seinen Slogan «Freeze the Rent» («Mieten einfrieren») watete Mamdani im Wahlkampf sogar im Anzug in den eiskalten Atlantik vor Coney Island. Insgesamt versprach Mamdani, die eskalierenden Lebenshaltungskosten in New York generell in den Griff zu bekommen./swe/DP/jha