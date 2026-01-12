Im Rückversicherungssegment steht nicht nur der hiesige Rückversicherungskonzern unter Druck. Auch die europäischen Konkurrenten Hannover Rück und Münchner Rück erleiden Kursabgaben, da die Branche bei den Vertragserneuerungen zum 1. Januar 2026 deutliche Preisrückgänge zu verkraften hatte. So seien die globalen Prämien für Sach- und Katastrophenrückversicherungen risikobereinigt um etwa 10 bis 15 Prozent gesunken, teilten zwei Versicherungsmakler aus London in der vergangenen Woche mit. Dies sei der stärkste Rückgang im Jahresvergleich seit 2014. Hinzu komme in Europa ein übermässiger Preisdruck wegen eines Kapitalüberangebots in einem aggressiven Wettbewerbsumfeld.