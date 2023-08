Moody’s schätzt, dass Sektoren mit hohem oder sehr hohem Umwelt-Kreditrisiko inzwischen 4,3 Billionen Dollar an bewerteten Schulden ausmachen — eine Zahl, die sich seit Ende 2015 verdoppelt hat. Doch eine Studie des Institute for Energy Economics and Financial Analysis zu den ESG-Kreditbewertungen von Moody’s für 721 Unternehmen in Branchen mit hohen Emissionen stellte fest, dass etwa 60 Prozent jener Emittenten mit hoher Bonität in hohem Maße Umweltrisiken wie dem Klimawandel ausgesetzt waren.