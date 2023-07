Zurzeit ist es in Südeuropa so heiss, dass die Kühe weniger Milch geben und die Getreide- und Tomatenernte verdorben ist. Auch in Deutschland wird eine deutlich unterdurchschnittliche Getreidernte erwartet. “In vielen Landesteilen hat die lange Trockenheit im Mai und Juni deutliche Schäden in den Beständen verursacht”, so der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Rukwied.