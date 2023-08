Rund 1'600 Menschen sind in diesem Jahr laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts an den Folgen der Hitze gestorben. In absoluten Zahlen hatte Deutschland im Jahr 2022 nach Italien und Spanien die dritthäufigsten hitzebedingten Todesfälle in Europa zu beklagen. Nach jahrelanger Trockenheit kämpfen viele Regionen um ausreichend Wasser für Haushalte, Industrie und Landwirtschaft — mit drastischen Massnahmen. In Hannover beispielsweise droht den Bewohnern, die in diesem Sommer an heissen Tagen ihren Rasen wässern, ein Bussgeld von bis zu 50'000 Euro.