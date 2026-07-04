Mehr ⁠als 185 Millionen Menschen und damit über die Hälfte der US-Bevölkerung ⁠waren am Freitag (Ortszeit) laut dem nationalen Wetterdienst von Hitzewarnungen betroffen. Die Spitzenwerte des Hitzeindexes ‌könnten in Teilen des Landes bis zu 46 ‌Grad Celsius erreichen, wobei mehrere ​Städte neue Temperaturrekorde verzeichnen würden. In der Hauptstadt Washington musste eine grosse Messe-Veranstaltung, auf der alle 50 Bundesstaaten präsentiert werden sollten, bei Temperaturen von 38 Grad Celsius vorübergehend geschlossen werden. In Philadelphia sagten die Behörden eine ‌grosse Parade ab, nachdem das Thermometer bereits am Donnerstag auf rund 39 Grad Celsius gestiegen war. Auch in anderen Bundesstaaten wie New Jersey ​und New York fielen Konzerte und Feuerwerke aus.