In Spanien könne das Bruttoinlandsprodukt durch solche Wetterereignisse im laufenden Jahr um 1,4 Prozentpunkte geringer ausfallen, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung von Allianz Research. In Italien (-1,2 Prozentpunkte), Griechenland (-1,1) und China (-1,0) wären die Folgen demnach ähnlich gross. In den USA dürfte das Wachstum um 0,6 Prozentpunkte gedämpft werden, in Europa im Schnitt um 0,5 Punkte.