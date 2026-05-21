Trump bezeichnete Netanjahu am Mittwoch vor Journalisten als «sehr guten Mann» und sagte: «Er wird tun, was immer ich von ihm verlange». Der US-Präsident betonte zudem, dass man sich mit Blick auf den Iran in einer Endphase befinde. «Wir werden sehen, was passiert. Entweder kommen wir zu einer Einigung, oder wir werden einige Dinge tun, die etwas unangenehm sind, aber hoffentlich kommt es nicht dazu», sagte er.