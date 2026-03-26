Beim operativen Gewinn schnitt H&M vor allem dank Kosteneinsparungen aber überraschend gut ab - hier stand im ersten Geschäftsquartal ein Plus von gut einem Viertel auf rund 1,5 Milliarden Kronen zu Buche. Das übertraf die Schätzungen von Analysten merklich. Der Modehändler setzt bereits seit geraumer Zeit auf steigende Profitabilität, unter anderem durch den Abbau von Lagerbeständen und weniger Rabattaktionen.