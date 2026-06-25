Bei einem stabilen ‌Umsatz erreichte der operative Gewinn im ‌Zeitraum zwischen März ​und Mai 5,91 Milliarden Kronen (rund 525 Millionen Euro), wie der Zara-Rivale am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 6,38 Milliarden Kronen gerechnet. ‌Firmenchef Daniel Erver räumte ein, dass der Umsatz «etwas niedriger als geplant» ausgefallen sei. Für den laufenden Monat ​Juni rechne H&M währungsbereinigt erneut ​mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau.