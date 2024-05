Beim Amtsantritt habe man einen «Scherben- und Schuldenhaufen» vorgefunden. Bei einer vertieften Analyse seien sogar die «schlimmsten Befürchtungen» übertroffen worden, so Oleas. Den in den Medien geäusserten Vorwurf von «Missmanagement» in den letzten Jahren wies er daher entschieden zurück. Insbesondere im operativen Geschäft seien Verbesserungen erzielt worden. So konnte im Geschäftsjahr 2023 erstmals seit Jahren wieder ein positiver Cashflow erzielt werden.