Verwaltung bleibt in Hochdorf

Potenzial sieht der Hochdorf-Chef vor allem im Mittleren Osten und in Nordafrika. Die Produkte der Hochdorf-Babynahrungsmarke Bimbosan seien beispielsweise für berufstätige Mütter in diesen Regionen eine gute Alternative zum Stillen. Langfristig strebt Siegl für HSN eine Profitabilität auf Stufe Ebitda im tiefen zweistelligen Prozentbereich des Umsatzes an.