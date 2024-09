Barzahlung vorgesehen

Newlat hebt in der Mitteilung zudem hervor, dass das eigene Angebot eine Barzahlung in Höhe von 93 Millionen Franken vorsehe. Das vom Verwaltungsrat bevorzugte Angebot von AS Equity Partners in Höhe von 83 Millionen Franken hingegen werde nicht in bar bezahlt. Darum stelle Newlats Angebot «eine vorteilhaftere Alternative für die Aktionäre dar, sowohl in Bezug auf den Wert als auch auf die Sicherheit».