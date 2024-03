Trotz «wettbewerbsfähiger Ertragskraft» reiche diese jedoch auf absehbare Zeit nicht aus, um die vor 2020 entstandenen Altlasten zu tragen, heisst es in dem Bericht erneut, nachdem das Unternehmen bereits vor zwei Wochen angekündigt hatte, sich auf die Suche nach Investoren zu begeben. «Um unser cash-positives Geschäftsmodell in die nächste Phase zu überführen, müssen wir in unsere Anlagen, in unsere Mitarbeitenden und in die weitere Geschäftsentwicklung investieren. Das gelingt uns nur mit zusätzlichen Finanzierungsoptionen», wird Vize-Verwaltungsratspräsident Andreas Herzog in der Mitteilung zitiert.