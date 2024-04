Wie viel sich Newlat den Einstieg bei Hochdorf genau kosten liess, gab Newlat nicht preis. Der Aktienkurs, der aufgrund der prekären Lage von Hochdorf die letzten drei Jahre von über 60 Franken bis auf 1,23 Franken gesunken war, ist am Dienstag aufgrund der Beteiligung jedenfalls wieder etwas gestiegen. Mit 3,20 Franken lag er am Mittag mehr als doppelt so hoch wie am Vorabend.