Das funktioniert jedoch nicht: Mit einer deutlichen Mehrheit von 73 Prozent entschieden die Aktionäre, auf das zuvor von der schweizerisch-britischen Private-Equity-Firma AS Equity Partners eingereichte Angebot zum Kauf von HSN einzugehen. AS Equity zahlt für HSN 83 Millionen Franken. Abzüglich eines offenen Konsortialkredits von 67 Millionen und Transaktionskosten fliessen 15,5 Millionen Franken als Verkaufserlös an die Hochdorf Holding.