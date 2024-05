Newlat will am Mittwoch nichts weniger, als den gesamten Hochdorf-Verwaltungsrat mit eigenen Kandidaten ersetzen. Neben dem Schweiz-brasilianischen Doppelbürger Bösiger wurden Newlat-Präsident Angelo Mastrolia sowie vier in der Schweiz unbekannte italienische Staatsbürger auf das Ticket gesetzt.