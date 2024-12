Die bisherige Muttergesellschaft HOCN AG habe den Verkauf der Tochtergesellschaft Hochdorf Swiss Nutrition (HSN) an die schweizerisch-britische AS Equity Partners vollzogen, teilte sie am Dienstag mit. Der Verkauf der HSN, in welcher das operative Geschäft des Milchverarbeiters zusammengefasst wurde, erfolgte laut der Mitteilung unter Zustimmung des Bankenkonsortiums, des zuständigen Gerichts und des Sachwalters. Die Aktionärinnen und Aktionäre der HOCN hatten dem Verkauf an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. September 2024 zugestimmt.