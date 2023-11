Herr Rodzynek, «NOAH» hat in London angefangen und ist jetzt in Zürich – warum diese Verlagerung des Schwerpunktes?

Marco Rodzynek: Die Schweiz ist eines der weiterentwickelten Länder für das Thema Nachhaltigkeit. Die Eigentümer, also Family Offices und viele institutionelle Investoren, haben ihren Sitz in der Schweiz. Und ich hatte auch einfach einmal Lust, eine neue Location auszuprobieren. Berlin hat irgendwann keinen Spass mehr gemacht. Beispielsweise Fabrikhallen herzurichten für eine gute Businessatmosphäre, bedeutet einen grossen Organisationsaufwand. Im Circle am Flughafen Zürich geht es viel einfacher. Ausserdem habe ich in der Schweiz meinen zweiten Wohnsitz. Wir sind sehr zufrieden in Zürich, auch wenn vier Fünftel unserer Teilnehmenden aus dem Ausland kommen. Was uns etwas verwundert: Warum bekundet in der Schweiz zum Beispiel die Finanzbranche zwar öffentlich Interesse an Nachhaltigkeit und Digitalisierung, aber zeigt am Ende nur sehr wenig Engagement? Aber das wird sich wohl noch ändern. Schweizer Unternehmen sind vielleicht vorsichtig, schauen sich die NOAH auch erst einmal an, bevor sie dann mitmachen.