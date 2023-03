An der Bahnhofstrasse gehen Traditionsgeschäfte zu, internationale Ketten machen sich breit. Sind Verkaufsflächen in der Stadt Zürich noch attraktiv?

Für die Bahnhofstrasse kann ich nicht reden, da wir da keine Ladenflächen vermieten. Aber auf der anderen Seite der Limmat, im Nieder- und Oberdorf, sind unsere Gewerbeflächen nach wie vor gefragt. Das spürten wir zuletzt bei einer Vermietung an der Torgasse, als wir im Nu viele gute Bewerbungen hatten. Das liegt sicher auch an unseren günstigen Mieten. Anders sieht es an Randlagen aus. Da kann eine Vermietung schon harzig laufen.