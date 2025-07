Es ist auch eine breite Masse an Tesla-Aktionären, welche zunehmend kalte Füsse bekommt. Die Tesla-Aktie ist nach wie vor eine der teuersten Aktien an Wall Street. Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis (KGV) steht gemäss Bloomberg-Daten bei 159 - das ist drei Mal höher als bei Nvidia. Das KGV setzt den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens in Relation zum Gewinn pro Aktie. Dieses gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis ein Unternehmen seinen aktuellen Börsenwert durch den Gewinn erwirtschaftet.