Was eine kleine (aber vielleicht gezielt abgegebene) Aussage eines Top-Managers an den Märkten bewirken kann, stellt derzeit die Aktie von Nestlé unter Beweis. Sie steigt am Mittwoch 0,5 Prozent auf 98 Franken und damit den fünften Tag in Folge - auf den höchsten Stand seit dem 21. Februar. Der Titel hat seit Donnerstag damit 6,5 Prozent zugelegt und ist die mit Abstand beste Aktie im Swiss Market Index, der seither 1,3 Prozent zugelegt hat.