Die neueste Abdeckung von der Privatbank Berenberg hat es in sich: Trotz Jahresperformance von über 35 Prozent sieht der zuständige Analyst weiteres kurzfristiges Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent. Entsprechend stuft Berenberg die Aktien von Helvetia Baloise mit «Kaufen» ein und setzt das Ziel bei 250 Franken fest - das bislang höchste im Markt. Die Titel reagieren positiv auf diese Einschätzung und legen im frühen Handel am Mittwoch zeitweise um knapp 2,7 Prozent auf 207,40 Franken zu.