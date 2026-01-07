Beide Titel werden aktuell von Neueinschätzungen durch Analysten angetrieben. Die Bank of America zieht das Kursziel für VAT auf 506 von 385 Franken hoch und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Das neue Preisziel kommt in die Nähe des Allzeithoch, das bei 528 Franken liegt, und ist das höchste aller bei Bloomberg erfassten Kursziele.