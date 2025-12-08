Grund für die Kursbewegungen sind Neueinschätzungen der beiden Basler Pharmakonzerne durch die US-Bank JPMorgan: Das Rating für den Roche-«Bon» lautet «Neutral» (zuvor «Underweight»), das Kursziel steigt auf 350 von 230 Franken. Für das Unternehmen dürften die detaillierten Daten zu Giredestrant, die am Mittwoch vorgestellt werden, der wichtigste Datenpunkt vor dem Jahreswechsel sein, schreibt zuständige Analyst. Die Daten werden seiner Auffassung nach erhebliche Auswirkungen auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten von Roche haben. Konkret erachtet er sie als den wichtigsten Faktor für das mittelfristige Wachstumsprofil von Roche und dafür, ob die durchschnittliche Wachstumsrate beim Kerngewinn pro Aktie für die Jahre 2027 bis 2030 mit der Branche mithalten könne.