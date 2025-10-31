Auf Anfang 2026 wird der Satz für Barkredite von 11 auf 10 Prozent gesenkt. Das teilte das Justiz- und Polizeidepartement am Freitag mit.
Gesenkt wird auch der Höchstzinssatz für Überziehungskredite, zum Beispiel bei Kreditkarten, nämlich von 13 Prozent auf 12 Prozent. Grund für die Anpassungen ist das rückläufige Zinsniveau. Per Anfang 2024 waren die beiden Sätze wegen steigender Zinsen noch um je einen Prozentpunkt angehoben worden; nun werden sie das zweite Jahr in Folge gesenkt.
Die Senkung erfolgt aufgrund der Vorgaben in der Verordnung zum Konsumkreditgesetz (VKKG). Als Berechnungsbasis dient der über drei Monate aufgezinste Saron-Satz. Der Höchstzinssatz dient dem Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten vor überzogenen Zinssätzen.
(AWP)