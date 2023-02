Hochtief, seit Juli vergangenen Jahres mit ACS-Chef Juan Santamaría Cases an der Spitze, wolle für 2022 eine Dividende von vier (1,91) Euro je Aktie ausschütten, teilte der Essener Konzern am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr hatte Hochtief den operativen Konzerngewinn um 15 Prozent auf 522 Millionen Euro gesteigert. Vor allem in Nordamerika und in Australien liefen die Geschäfte rund. "Hochtief hat im Jahr 2022 trotz der Herausforderungen des aktuellen makroökonomischen Umfelds eine solide Leistung erbracht", bilanzierte Santamaría. Für das laufende Jahr peilt er nun einen operativen Konzerngewinn von 510 bis 550 Millionen Euro an.