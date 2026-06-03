Die Aktie von Hochtief steht nach Einschätzung eines Index-Experten nach ihrem starken Lauf der vergangenen Monate vor dem Dax-Aufstieg . Einen zweiten Kandidaten sieht Pankaj Gupta von JPMorgan wie schon vor drei Monaten in der Lufthansa , die in den Leitindex zurückkehren könnte. Die Fluggesellschaft war mehr als 30 Jahre lang Dax-Mitglied gewesen, bevor sie 2020 die Corona-Pandemie den Platz kostete.