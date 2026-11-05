Hochtief profitierte von Aufträgen für Rechenzentren in ⁠Asien, den USA und Europa und steigerten den Umsatz im ‌Vergleich zum Vorjahr um ‌22,3 Prozent auf 11,9 Milliarden ​Euro, wie die Tochter des spanischen Infrastrukturriesen ACS am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn legte um 44,8 Prozent auf 272 Millionen Euro zu. Der ‌Auftragseingang kletterte um 62,6 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte knapp 90 Milliarden Euro - Hochtief ​ist damit rein rechnerisch für zwei Jahre ​ausgelastet. Im Bereich Künstliche ​Intelligenz (KI), Digitalisierung und Technologie stieg der Auftragsbestand Hochtief zufolge um ‌mehr als 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.