Ein Gericht in Hongkong hat am Montag die Abwicklung des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande Group angeordnet. «Genug ist genug», sagte Richterin Linda Chan. Evergrande werde in Ermangelung eines «konkreten» Restrukturierungsplans abgewickelt. Der Konzern habe mehr als 18 Monate lang keine effektive Kommunikation oder Lösungen angeboten. Das Verfahren war zuvor mehrfach vertagt worden. Es wird erwartet, dass ein kommissarischer Insolvenzverwalter ernannt wird.