Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent liegt zudem weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Gegen 07.00 Uhr gab der Juli-Terminkontrakt über ein Barrel der Sorte Brent 1,6 Prozent auf 98,01 Dollar nach. Wesentliche Neuigkeiten aus dem Nahen Osten gab es in der Nacht auf Mittwoch nicht.