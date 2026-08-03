US-Präsident Donald Trump verzichtete auf einen neuen Angriff auf ⁠das Land, um ein schnelles Abkommen zur Beendigung des iranischen Atomprogramms und zur Wiedereröffnung der ‌Strasse von Hormus zu erreichen. Der Preis für ‌die Nordseesorte Brent sank um ​4,08 Dollar oder 4,64 Prozent auf 83,85 Dollar je Barrel (159 Liter). Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 4,01 Dollar oder 4,74 Prozent auf 80,66 Dollar. Trump hatte am späten Samstagabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth ‌Social erklärt, der Iran und andere Länder im Nahen Osten hätten um Zeit gebeten, um eine Vereinbarung abzuschliessen. Diese solle zu einer sofortigen und ​vollständigen Öffnung der wichtigen Meerenge sowie einem Ende der ​nuklearen Bedrohung durch den Iran führen.